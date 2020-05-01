Студия Disney собирается выпустить ремейк мультфильма “Геркулес”, который вышел на экраны в 1997 году.

Информацию сообщило издание The Hollywood Reporter. Также, по словам авторов статьи, сценаристом фильма станет Дэйв Каллахэм. Он, как известно, работал над фильмом “Шан-Чи и легенда десяти колец”. Этот фильм принадлежит киновселенной Marvel и должен выйти в 2021 году.

Режиссёрами нового “Геркулеса” могут стать братья Энтони и Джо Руссо, также работающие в Marvel – они работали над фильмами “Мстители: Война бесконечности” и “Мстители. Финал”. Также рассматривается вариант Джона Фавро, работающего над сериалом “Мандалорец”.

На данный момент о фильме ничего нет никакой информации, и кто станет исполнителями главных ролей, нет даже никаких предположений.