В Подмосковье одиноко проживающие пенсионеры будут получать дополнительную выплату в размере одной тысячи рублей.

Для получения этой доплаты необходимо соответствовать следующим условиям: быть жителем Московской области, и являться одиноким пенсионером в возрасте от 65-ти лет и старше. Новая социальная поддержка будет выплачиваться, начиная с 1 мая.

Отмечается, что выплата назначается автоматически, для её получения подходящим под условия пенсионерам не требуется оформлять никаких заявлений. Всего, как сообщила министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевская, под условия попадают около 220 тысяч людей.

Если же все условия соблюдены, а выплата не поступила, следует обратиться в соцзащиту населения после нормализации эпидемиологической обстановки.