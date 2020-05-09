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Телеведущая Дана Борисова приняла участие в YouTube-шоу “Алена, блин!” и рассказала о своих гонорарах, которые она получает за участие в скандальных шоу.

Как сообщила Борисова, она любит хайп и делать шоу из различных публичных ссор и скандалов. Поэтому её достаточно часто приглашают на шоу выступить в качестве эксперта, и она хорошо на этом зарабатывает.

Поначалу, впрочем, заработок был не слишком большой – около 10-ти тысяч рублей. Затем она прошла лечение на острове Самуи от наркотической зависимости и в первые три недели её буквально “рвали на шоу”. За это время ей удалось заработать таким образом миллион рублей.

Сейчас её гонорары остаются такими же высокими, и, как подчеркнула Борисова, свои деньги они полностью отрабатывает. Как она считает, она рождена для скандальных ток-шоу. Но также совершать различные чрезмерно развратные вещи за деньги она не согласился.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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