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Бывший полузащитник московского “Спартака” и сборной Хорватии Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба. Его обвиняют в угрозах убийством своей семье.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл вечером 7 мая. В этот день 36-летний спортсмен вернулся домой, будучи пьяным. Он начал угрожать своей жене, её матери и сестре убийством.

В итоге они обратились за помощью в правоохранительные органы, которые и произвели задержание Вукоевича. Также в его квартире был произведён обыск – полицейские искали огнестрельное оружие. Кроме того, на спортсмена было заведено уголовное дело.

В настоящее время футболист задержан и находится под арестом в отделении полиции, его ждёт допрос и последующее решение суда.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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