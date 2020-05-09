Бывший полузащитник московского “Спартака” и сборной Хорватии Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба. Его обвиняют в угрозах убийством своей семье.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл вечером 7 мая. В этот день 36-летний спортсмен вернулся домой, будучи пьяным. Он начал угрожать своей жене, её матери и сестре убийством.

В итоге они обратились за помощью в правоохранительные органы, которые и произвели задержание Вукоевича. Также в его квартире был произведён обыск – полицейские искали огнестрельное оружие. Кроме того, на спортсмена было заведено уголовное дело.

В настоящее время футболист задержан и находится под арестом в отделении полиции, его ждёт допрос и последующее решение суда.