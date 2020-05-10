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На территории Ливии были уничтожены два советских Зенитно-ракетных комплекса “Куб”.

Как сообщается, по ним выпустил ракеты беспилотник, принадлежащий Турции. Предполагается, что со стороны Турции могли быть использованы системы радиоэлектронного подавления. К этому выводу специалисты пришли из-за того, что “Кубы” обычно используются для поражения беспилотников, но на этот раз ни одна из систем даже не заметила приближения БПЛА.

Для уничтожения “Кубов” были совершено два выпуска ракет класса “воздух-поверхность”. Произошло это, согласно информации арабских источников, поблизости от авиабазы Аль-Ватия.

Отмечается, что силы Ливии в ответ напали на авиабазу Митига, где уничтожили два гражданских самолёта и четыре беспилотных аппарата.

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