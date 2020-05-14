На днях были подтверждены слухи о беременности звезды “Игры престолов” Софи Тернер.

Как отмечается, слухи появились ещё несколько месяцев назад, однако сама актриса их не прокомментировала, и точных доказательств её беременности не было. Однако недавно её заметили на прогулке в Лос-Анджелесе вместе с её возлюбленным Джо Джонасом.

Супруги решили выбраться на свежий воздух, несмотря на рекомендации властей оставаться дома. При этом они были облачены в защитные маски и очки. Софи для прогулки выбрала достаточно обтягивающую одежду, благодаря чему можно было без труда увидеть то, что она находится в положении.

Несмотря на фотографии, супруги пока что так и не подтвердили официально беременность Софи.