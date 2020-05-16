Американский ресторан использует надувных кукол, чтобы обеспечить дистанцию между посетителями

Ресторан в Южной Каролине, США, частично открывающийся для клиентов, решил необычным образом поддержать положения о социальном дистанцировании. Владельцы заведения рассадили в зале надувных кукол.

Ресторан Open Hearth в Тейлорсе закрылся из-за пандемии COVID-19 17 марта. На этой неделе заведению разрешили снова начать работу, с условием минимального количества посетителей и требованием о социальном дистанцировании клиентов друг от друга.

Владельцы закусочной Паула Старр Мелеш и ее муж Джимми заявили, что не хотят, чтобы ресторан выглядел пустым, когда посетители приходят поесть.

«Вместо того, чтобы использовать пугающую желтую ленту или убирать стулья, мы подумали, что можно наполнить ресторан необычным способом», – рассказывает Мелеш.

Женщина объяснила, что заказала на Amazon надувных кукол. Она нарядила «посетителей» и рассадила за столы, за которые нельзя было садить реальных клиентов.

«Мой внук сказал мне, что они выглядят немного жутко», – рассказывает Мелеш. «Но, думаю, когда люди увидят их, то просто посмеются».

Мелеш отметила, что ресторан тщательно соблюдает все правила штата, оставаясь открытым для клиентов.

«Мы делаем все от нас зависящее, чтобы все было по букве закона. Мы не хотим, чтобы нас закрыли из-за вируса», – подчеркнула Мелеш.