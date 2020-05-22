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Американские бомбардировщики B-1B Lancer провели отработку нанесения ядерного удара по Мурманску во время пролета над Швецией.

Представители американского командования ВВС в Европе сообщили о том, что данные самолеты впервые пролетели над этой скандинавской страной, находясь всего в 250 километрах от российских границ. Крылатые ракеты, которыми оснащено это воздушное судно, способны запросто поразить цель на расстоянии до 1000 километров. Данный бомбардировщик также может нести ядерные бомбы.

В опубликованном сообщении отмечается, что экипажи B-1B провели совместные маневры вместе с пилотами шведских истребителей Gripen. Американцев также сопровождали F-35 ВВС Норвегии и британские «Тайфуны». Для совершения беспосадочного перелета они осуществили заправку в воздухе.

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