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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в съёмках рекламы японской косметической компании Shiseido.

Также вместе с Загитовой снялась американская модель Лорен Вассер, которой ампутировали обе ноги. Рекламный ролик длится 30 секунд. В кадре Загитова демонстрирует элементы фигурного катания на льду, а Вассер играет в баскетбол.

Как отмечается, Загитова в августе 2018 года стала глобальным амбассадором данной косметической марки. В ноябре 2019 года она представила лимитированную коллекцию косметики Shiseido on Ice. Также в честь фигуристки была названа помада Alina Red. В Японии фигуристка пользуется большой популярностью, и она неоднократно участвовала в различных артистических шоу и других рекламных компаниях японского телевидения.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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