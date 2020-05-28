Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в съёмках рекламы японской косметической компании Shiseido.

Также вместе с Загитовой снялась американская модель Лорен Вассер, которой ампутировали обе ноги. Рекламный ролик длится 30 секунд. В кадре Загитова демонстрирует элементы фигурного катания на льду, а Вассер играет в баскетбол.

Как отмечается, Загитова в августе 2018 года стала глобальным амбассадором данной косметической марки. В ноябре 2019 года она представила лимитированную коллекцию косметики Shiseido on Ice. Также в честь фигуристки была названа помада Alina Red. В Японии фигуристка пользуется большой популярностью, и она неоднократно участвовала в различных артистических шоу и других рекламных компаниях японского телевидения.