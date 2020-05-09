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На Первом канале скоро стартует продолжение российского сериала “Диверсант” 2004 года.

Как сообщается, показ мини-сериала “Диверсант. Крым”, состоящего из четырёх серий, состоится с 9 мая. Действие фильма будет разворачиваться в 1942 году. Российские зрители вновь увидят диверсантов Алексея Бобрикова и Леонида Филатова. На этот раз им предстоит задача – ликвидировать советского офицера-предателя, но во время выполнения поставленной цели они попадают в плен.

Актёры, исполнившие главные роли, как отмечается, долгое время отказывались сниматься в продолжении. Но, в конце концов, всё же согласились, и, как уверена съёмочная команда, актёры приложили все силы, чтобы сериал пришёлся зрителям по душе.

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