На Кольском полуострове 50 лет назад началось создание сверхглубокой скважины, которая в итоге дала совершенно новое представление о строении Земли.

Отмечается, что среди всех скважин, которые бурили в СССР, лишь Кольская предназначалась исключительно для научных целей. Причиной выбора этого места стало расположение – Кольский полуостров находится на Балтийском щите, состоящем из древнейших пород.

Началось бурение 24 мая в 1970 году. Лишь в 1984 году было сообщено, что скважина достигла глубины в 12 066 метров. Однако из-за аварии пришлось возвращаться и начинать с глубины в семь тысяч метров. В 1990 был установлен рекорд в 12 262 метра, а затем случилась ещё одна авария. Проект был свернут после распада СССР, в 1992 году.

Во время бурения было совершено несколько открытий. Так, оказалось, что жар на глубине гораздо больше, чем предполагалось по всем расчётам – на глубине в семь тысяч метров температура была около 120 градусов. На 12-ти километрах температура составляла уже 230 градусов. Также были обнаружены 14 видов окаменевших микроорганизмов возрастом около 2,8 миллиардов лет. Ранее предполагалось, что Земля младше этого возраста.