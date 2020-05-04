При покупке нового автомобиля многие водители задаются вопросом — а стоит ли еще тратиться на чехлы для сидений? Можем привести вам несколько пунктов, которые наглядно дают понять, что чехлы все же больше необходимость, нежели рекомендация.

В чем польза чехлов для сидений

Абсолютно любому водителю важно, чтобы оригинальная обивка сидений была в отличном состоянии. Под таким состоянием подразумевается та обивка, на которой нет ни загрязнений, ни повреждений. В конце концов, у обивки в отличном состоянии нет специфического запаха, который она впитала. Качественные чехлы на автомобильные сидения как раз таки дают защиту обивке. Их стоит обязательно устанавливать, если:

• Допускается курение в салоне;

• В машине ездят дети;

• Автомобиль работает в такси;

• В будущем машина будет выставлена продажу и т. д.

Большой плюс чехлов, что их при необходимости можно элементарным образом снять и отправить в стиральную машину. Регулярная стирка позволит вывести даже самые сложные пятна и избавить чехлы от неприятного запаха. Согласитесь, лучше иметь чехлы и стирать их, нежели стабильно отправлять салон на химчистку. Это услуга крайне дорогая. За стоимость химчистки можно вполне приобрести неплохие чехлы или как минимум накидки на сидения автомобиля, польза от которых тоже немалая.

Не стоит предполагать, что чехлы — это исключительно защита обивки сидений. Благодаря качественным (именно качественным) чехлам водителю и пассажирам будет комфортнее находиться в автомобиле. Комфорт обеспечивает материал чехлов, крой, благодаря которому есть удобная посадка.

Многих водителей не устраивает внешний вид сидений. Такая ситуация не редкость, когда автолюбитель покупает машину с определенными, по его мнению, недостатками, поскольку что-то другое бюджет не позволяет приобрести. И так мы приходим к еще одной пользе чехлов — они имеют декоративную функцию. С помощью чехлов можно кардинальным образом преобразить внешний вид сидений. Благо сегодня на рынке есть чехлы с самым различным дизайном — от минимализма до вычурности и оригинальности.

Подводя итоги можно сказать следующее: если вам совершенно все равно, что будет с сидениями авто через год или два, то, конечно же, чехлы вам не нужны. Если вы беспокоитесь по поводу того, не потеряют ли свои характеристики сидения, на чехлы потратиться стоит. Лучше совершить такую покупку, нежели потом думать о том, как вывести многочисленные пятна на сидениях, как решить проблему с прожженной сигаретой обивкой и так далее.