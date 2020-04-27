В управлении МВД по Волгограду сообщили о том, что местная жительница ударила 47-летнего супруга ножом во время ссоры. Женщина находилась в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что данное происшествие случилось в воскресенье, 26 апреля, в одном из многоквартирных зданий, расположенных в Тракторозаводском районе. В медучреждение доставили мужчину с опасной раной в области груди. Врачи вызвали полицейских, которые позднее задержали подозреваемую – ею оказалась жена потерпевшего.

Женщина уже признала свою вину. Она сообщила следователям, что во время распития спиртных напитков между ней и ее супругом началась словесная перепалка. Затем она схватила нож и ударила им мужчину. Теперь волгоградке грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.