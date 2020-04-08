В Кабардино-Балкарии, несмотря на режим самоизоляции, местные жители одного из селений решили устроить вечеринку.

Место для веселья стал гараж, где настежь открыли двери, включили свет и громкую музыку, и начали развлекаться. Инцидент, согласно имеющейся информации, произошёл в посёлке Залукокоаже Зольского района.

Отмечается, что жители посёлка организовали гаражную вечеринку в весьма позднее время, что весьма не понравилось их соседям, тем более что музыка играла весьма громко и мешала всем остальным. Происходящее было снято на видео и опубликовано в местных социальных сетях с призывом соблюдать условия карантина, а также не беспокоить окружающих людей.

Чем закончилась поздняя вечеринка, не сообщается.