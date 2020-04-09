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Немецкие граждане решили поддержать завершение проекта по строительству газовой трубы «Северный поток-2».

Михаэль Хармс, глава OAOEV, сообщил о проведении опроса среди жителей Германии, в котором указывается, что 77% респондентов выступили за постройку газопровода. Еще 55% выступили за активизацию экономических отношений с РФ на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Только 28% опрошенных заявили, что против сотрудничества с Россией, а 17% – затруднились с ответом.

Проведенное исследование также продемонстрировало, как немцы относятся к политике Соединенных Штатов. Почти 86% респондентов негативно отнеслись к односторонним санкциям, направленным против Российской Федерации, и лишь 5% их одобрили. Остальные затруднились дать ответ.

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