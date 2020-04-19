В Белогорске местные жители стали свидетелями появления “женщины-паука”.

Об инциденте свидетели происходящего рассказали в социальных сетях в городских пабликах. Согласно их словам, местом события является улица Кирова.

Как сообщается, женщина, находившаяся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, вылезла на карниз под балконом четвёртого этажа. Некоторое время она просто там сидела и разговаривала с кем-то находящимся в квартире внизу. Заметившие её люди уже думали вызвать спасательные службы и “скорую помощь”, однако на балкон вышел мужчина, который и вытащил девушку обратно в комнату.

В комментариях было отмечено, что “человека-паука” из девушки не получилось, но она определённо о себе заявила.