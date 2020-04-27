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Дарина Эрвин, супруга российского шоумена Александра Цекало, разместила на своей страничке в социальных сетях фотографию, на которой можно увидеть ее обнаженного мужа.

На размещенном фотоснимке известный продюсер позирует голышом, стоя рядом с картиной своей жены. Цекало при этом нисколько не смущен тем, что его фотографируют без одежды. Правда, все интимные части знаменитости в кадр не попали.

Следует отметить, что Эрвин часто публикует в соцсетях откровенные фото, однако на большинстве из них запечатлена она сама или рядом с мужем. Цекало практически никогда не появлялся на подобных фотографиях соло, поэтому пользователи были удивлены публикацией данного снимка.

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