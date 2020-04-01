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Мартина Коломбари, жена Алессандро Костакурты, бывшего защитника “Милана”, рассказала о том, что слишком насыщенная сексуальная жизнь привела к весьма неожиданным проблемам.

Мартине 44 года, она является актрисой, моделью, и телеведущей, а также обладательницей титула “Мисс Италия” в 1991 году, когда ей было 16 лет. Она уже давно не выкладывает своих фотографий, на которых были бы видны её обнажённые ноги. Согласно её словам, частый секс с мужем привёл к возникновению проблем с коленями.

Как Мартина заявила, “секс с Алессандро уничтожил мои колени”. Так что теперь она их больше не показывает на публике.

Как отмечается, Мартина и Алессандро состоят в браке с 2004 года, у них есть сын. Костакурта в 2007 году окончил спортивную карьеру, выиграв семь титулов Серии А с “Миланом”, и пять титулов Лиги чемпионов. Также у него пять побед в Суперкубке страны.

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