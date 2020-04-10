В Олекминском районе Якутии бывшую заведующую детским садом обвинили в мошенничестве и хищении крупной суммы денег.

Как сообщается, женщина, воспользовавшись своим положением, в течение шести лет – с 2014 по 2020 годы, изготавливала подложные документы, в которых были указаны ложные сведения о некоей гражданке, устроенной помощницей воспитателя. По факту указанная женщина не проработала ни дня.

Все начисляемые на её имя денежные средства заведующая присвоила себе. Таким образом, дошкольному учреждению был нанесён финансовый ущерб на сумму более 1,8 миллиона рублей. Во время следственных действий ущерб, как отмечается, был возмещён.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.