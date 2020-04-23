За прошедшие сутки в Подмосковье было выявлено свыше 600 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщается, было обнаружено 688 новых пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего в Московской области заразилось 7 278 человек. Также, согласно последней информации, от коронавируса вылечились 235 пациентов за всё время эпидемии, из них 49 человек, после получения отрицательных результатов анализов – за последние сутки.

Как отмечается, для снижения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья до конца апреля объявлена обязательная самоизоляция, а передвижение на автомобилях разрешено по пропускам.

Всего в России за прошедшие сутки было обнаружено 4 774 новых пациента с коронавирусом. Ещё 471 человек вылечились и были выписаны, и 42 пациента скончались от осложнений.