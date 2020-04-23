читать 1 минуту
Автор
Теги
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За прошедшие сутки в Подмосковье было выявлено свыше 600 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщается, было обнаружено 688 новых пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего в Московской области заразилось 7 278 человек. Также, согласно последней информации, от коронавируса вылечились 235 пациентов за всё время эпидемии, из них 49 человек, после получения отрицательных результатов анализов – за последние сутки.

Как отмечается, для снижения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья до конца апреля объявлена обязательная самоизоляция, а передвижение на автомобилях разрешено по пропускам.

Всего в России за прошедшие сутки было обнаружено 4 774 новых пациента с коронавирусом. Ещё 471 человек вылечились и были выписаны, и 42 пациента скончались от осложнений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Влад Топалов рассказал, что скрывать от жены своё участие в шоу “Маска” ему было весьма сложно

В недавнем выпуске шоу “Маска” выяснилось, что в костюме Панды скрывался Влад… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.04.2020
  • читать 1 минуту

Эвакуированный из Таиланда россиянин нанёс себе травмы в обсерваторе

Россиянин, находящийся в обсерваторе после эвакуации из Таиланда, сам нанёс себе травмы.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.04.2020
  • читать 1 минуту

Правозащитники потребовали дать журналистке Милашиной госзащиту из-за угроз Кадырова

Группа общественников, состоящая из активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков, обратилась в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 23 апреля – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи, 23 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский, 23 апреля – снег, до 3 °C | Южно-Сахалинск, 23 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Королев, 23 апреля – ясно, до 9 °C | Подольск, 23 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Армавир, 23 апреля – небольшой дождь, до 12 °C |