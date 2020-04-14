София Фоменко, родом из Выборга Ленинградской области, вернётся в новом этапе шоу “Голос. Дети”. Ранее она успешно прошла слепые прослушивания и стала участницей седьмого сезона.

Информация о начале дополнительного этапа была опубликована на официальной страничке шоу в соцсети “Вконтакте”. Состоится этап в прямом эфире Первого канала уже в ближайшую пятницу – 17 апреля в 21:30.

Как сообщается, у юной певицы есть возможность попробовать свои силы в борьбе за финал конкурса. Ей будет присвоен индивидуальный номер, по которому её поклонники смогут отдать ей свои голоса. Как София сообщила на своей страничке в соцсети, она очень надеется на поддержку своих поклонников и земляков из Ленобласти.