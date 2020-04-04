Юлия Ефимова, пловчиха и заслуженный мастер спорта РФ, 3 апреля отметила своё 28-летие.

Сообщая об этом на своей странице в Instagram, Юлия опубликовала свою фотографию в чёрном купальнике-бикини с калифорнийского пляжа. В кадре спортсменка стоит на коленях на песке спиной к зрителю в полуобороте. В подписи она благодарит всех своих подписчиков за поздравления, и отмечает, что скрыть свой день рождения у неё не выходит.

Как отмечается, из-за ситуации в мире, связанной с пандемией коронавируса, отметить с размахом свой день рождения Юлии не удастся, но, как она пообещала, в следующем году она исполнит все пожелания. Кроме того, она заявила, что, как и раньше, видит перед собой спортивную цель и стремится к ней.