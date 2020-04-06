Яна Рудковская и Евгений Плющенко ещё в прошлом году заявляли о желании завести второго общего ребёнка, и сообщили, что собираются воспользоваться услугами суррогатного материнства.

По словам Рудковской, сама она сейчас не может родить по медицинским показаниям. Кроме того, у неё с каждым годом всё хуже качество яйцеклеток. Она сделала четыре ЭКО за год, после чего начала поправляться, несмотря на спорт и диету. Таким образом, она пришла к идее альтернативного способа обзавестись ребёнком.

Недавно Рудковская заявила, что уже в этом году они собираются родить ребёнка при помощи суррогатного материнства. Можно сделать вывод, что суррогатная мама найдена, и уже вынашивает ребёнка.

Как ранее заявлял Плющенко, он мечтает о большой семье, не менее пяти детей, и чтобы были и мальчики, и девочки.