читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Яна Рудковская и Евгений Плющенко ещё в прошлом году заявляли о желании завести второго общего ребёнка, и сообщили, что собираются воспользоваться услугами суррогатного материнства.

По словам Рудковской, сама она сейчас не может родить по медицинским показаниям. Кроме того, у неё с каждым годом всё хуже качество яйцеклеток. Она сделала четыре ЭКО за год, после чего начала поправляться, несмотря на спорт и диету. Таким образом, она пришла к идее альтернативного способа обзавестись ребёнком.

Недавно Рудковская заявила, что уже в этом году они собираются родить ребёнка при помощи суррогатного материнства. Можно сделать вывод, что суррогатная мама найдена, и уже вынашивает ребёнка.

Как ранее заявлял Плющенко, он мечтает о большой семье, не менее пяти детей, и чтобы были и мальчики, и девочки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Эксперт рассказал о ключевых последствиях коронавируса в экономике

Ведущий экономист Всемирного экономического форума Роберто Кротти рассказал об основных последствиях из-за… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 04.04.2020
  • читать 1 минуту

В Подмосковье автомобиль ДПС врезался в Rolls-Royce стоимостью 33 миллиона рублей

В Подмосковье на трассе “Северный обход Одинцова” произошло ДТП с участием автомобиля… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 04.04.2020
  • читать 1 минуту

В Москве создан алгоритм для определения места лечения пациентов с коронавирусом

В Москве был разработан алгоритм, по которому врачи определяют, в каких условиях… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 06.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 6 апреля – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи, 6 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский, 6 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 6 апреля – пасмурно, до 1 °C | Королев, 6 апреля – ясно, до 7 °C | Подольск, 6 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Армавир, 6 апреля – ясно, до 9 °C |