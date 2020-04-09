В Курске 8 апреля было выписано три человека, выздоровевших от коронавирусной инфекции. Один из них, 32-летний мужчина, рассказал о том, как умудрился заболеть.

Мужчина поступил в инфекционную больницу 27 марта, из признаков коронавируса у него была только высокая температура. Однако он сообщил, что у одного из его сослуживцев был выявлен коронавирус, что весьма насторожило медиков.

По словам мужчины, он работает в Московском регионе, но когда их перевели на удалённую работу, он решил приехать к родителям. Спустя неделю он узнал, что у одного из его коллег был зарегистрирован коронавирус. В этот же день у него начала повышаться температура.

За всё время лечения, кроме высокой температуры, других симптомов у мужчины не было, несмотря на его опасения. Были выявлены все лица, с которыми он контактировал. Их, после подтверждения коронавируса у мужчины, посадили на двухнедельный карантин.

После выздоровления мужчина планирует остаться у родителей и не возвращаться в Москву до 30 апреля.