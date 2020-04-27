Владимир Круглый, член Комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач РФ, сообщил, что некоторые люди более подвержены опасности заразиться коронавирусом в зависимости от своей группы крови.

Согласно его словам, на это указывает ряд проведённых исследований. Однако, как он отметил, точных подтверждений этому нет.

Как сообщил врач, исследования насчёт заболеваемости коронавирусом в зависимости от группы крови проводились в университетах Китая. Также было проверено, насколько тяжело протекает болезнь у людей с разной группой крови. Основанием для проведения подобного исследования является то, что ряду вирусных заболеваний, к примеру, гепатиту А, люди с определённой группой крови более подвержены.

Исследовано было более чем 4 тысячи пациентов. По результатам, у людей со второй группой крови больше шансов заразиться коронавирусом, но подобный вывод учёными пока что не делается – идёт сбор информации.