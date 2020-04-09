Руководитель Пекинской больницы ТКМ Лю Цинцюань, который несколько месяцев находился в больницах Уханя, рассказал о мерах защиты от коронавирусной инфекции.

Согласно его словам, кроме соблюдения режима самоизоляции, весьма важную роль играет ежедневный рацион человека. Так, следует исключить или свести к минимуму сладкую, жирную и канцерогенную пищу. Наиболее полезными будут легкоусвояемые блюда, свежие овощи и фрукты, а также мясо.

Также следует сохранять физическую активность и делать гимнастику. Важным условием борьбы с распространением коронавируса является ношение масок и тщательное соблюдение правил гигиены.

В завершение врач призвал не паниковать и отметил, что давление на психику человека из-за коронавируса может нанести ему серьёзный вред. Он отметил, что у большинства заболевших болезнь протекает в лёгкой форме.