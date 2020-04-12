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Дональд Трамп, американский лидер, в ходе недавнего выступления сообщил о том, что в город Нью-Йорк было направлено более 4,1 тысячи военных врачей для помощи гражданским медикам.

Первоначально армейские специалисты трудились в основном на плавучей больнице «Комфорт», и в здании конференц-центра, который был переделан в медицинское учреждение на 3 тысячи мест. Однако в стационары стало поступать меньше больных, поэтому приехавшие в мегаполис военные медики начали подменять своих гражданских коллег.

На данный момент времени Нью-Йорк имеет одну из самых худших эпидемиологических обстановок в мире – за последние 24 часа здесь умерли почти 820 пациентов. Общее число случаев заражения превысило 87 тысяч.

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