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Во Владивостоке 29-летний геймер убил своего приятеля во время совместного отдыха с компьютерными играми.

Инцидент произошёл 17 августа 2019 года в квартире одного из домов на улице Вертолётной. Два приятеля собрались в гостиной поиграть в компьютерные игры. Свой досуг они решили скрасить алкоголем.

Однако во время игры между мужчинами возник спор, который один из них решил радикально – он схватил тупой предмет и нанёс несколько ударов своему другу по голове. От полученных серьёзнейших травм пострадавший скончался на месте инцидента.

В ходе расследования было собрана обширная доказательная база. В настоящее время материалы дела переданы в суд. За своё преступление мужчине грозит до 15-ти лет тюремного заключения.

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