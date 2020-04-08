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Мэрия столицы Башкортостана решила опровергнуть сведения о том, что в местном кладбище было подготовлено 1000 новых мест для потенциальных жертв коронавируса.

Согласно словам властей города, в настоящий момент уфимский Комбинат специального обслуживания функционирует в обычном режиме. Учреждение не получало никаких заявок на захоронение тел людей, которые могли умереть от COVID-19. Администрация города также не резервировала дополнительные участки для этих целей.

Ранее в нескольких местных средствах массовой информации появились данные о том, что на Северном кладбище мэрия якобы зарезервировала два новых участка, каждый из которых предназначен для 500 захоронений, для умерших от коронавирусной инфекции.

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