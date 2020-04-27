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В Киеве был задержан замглавы городской администрации Владимир Слончак.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл вечером 26 апреля. Сотрудники полиции остановили автомобиль Mercedes, которые ехал с выключенными фарами. За рулём находились депутат горсовета Людмила Костенко и Владимир Слончак в качестве пассажира.

Костенко отказалась проходить медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови, а Слончак с кулаками кинулся на полицейского. В итоге, пострадавшего пришлось госпитализировать.

Как отмечается, мэр Киева Виталий Кличко, после того, как узнал о произошедшем, извинился перед жителями города и правоохранительными органами. Также он уволил Слончака, заявив, что не позволит дискредитировать городскую власть.

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