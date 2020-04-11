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Секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов заявил, что во время нерабочих дней, объявленных в России, сроки вступления ряда судебных документов не будут исчисляться.

Заявление было озвучено на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме “9 1/2: Законы коронавируса”. Согласно словам Момотова, в ситуации, когда последний день процессуального срока приходится на период объявленных нерабочих дней, первый рабочий день после этого периода будет являться днём окончания срока. Нерабочие дни в России, как напоминается, были объявлены с 30 марта по 30 апреля.

Данные условия действительны для сроков вступления в силу судебных постановлений, подачи апелляций, кассационных и частных жалоб, а также возражений и ряда иных документов.

Также Момотов сообщил, что в скором времени будут подготовлены ответы на вопросы о применении законов в условиях эпидемии коронавируса.

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