Николай Валуев, российский парламентарий, предупредил подписчицу от безосновательных высказываний, после того как она обвинила Ирину Роднину, народную избранницу, в наличии американского гражданства.

Пользователь соцсети «Инстаграм» под ником tatianastarozhukova ранее сообщила, что Роднине безразлична судьба россиян, так как ее дети уже давно проживают в Соединенных Штатах. Бывший чемпион по боксу отметил, что в этом случае Ирина Константиновна нарушила закон, но при этом, по непонятной ему причине, не понесла за это наказание. Поэтому ему не верится, что это правда.

Валуев при этом заявил, что подобные утверждения могут быть расценены как оскорбление чести и достоинства, за которое следует строгое наказание. По этой причине он не советует людям бездумно «ляпать языком в интернете».