читать 1 минуту
Автор
Теги
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители регионального правительства Воронежской области сообщили о том, что COVID-19 был обнаружен еще у 4-х местных жителей, трое из которых являются членами одной семьи.

Отмечается, что одним из инфицированных является 52-летний мужчина, ранее беседовавший со своей зараженной дочкой. Оставшиеся трое больных тоже являются родственниками: десятилетний школьник, контактировавший с заболевшей мамой, ее 36-летняя сестра и 58-летняя мать. Все они сейчас получают необходимую медпомощь в больнице.

Всего в регионе коронавирус обнаружен у 37 пациентов, причем 9 из них уже выписаны из медицинских учреждений. В России зафиксировано 10 131 случай заражения. 76 пациентов скончались, а 698 – выздоровели.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Ограбившего пожилую женщину жителя Казани накажут за ее смерть

На грабителя, напавшего на 80-летнюю женщину в Казани, завели еще одно уголовное… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Полицейский в Ивановской области украл патроны от пистолета

Лейтенанта полиции, работавшего в Экспертно-криминалистическом центре управления МВД по Ивановской области, обвиняют… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Из-за хорошей погоды в Санкт-Петербурге ухудшился индекс самоизоляции

В Санкт-Петербурге снизился индекс самоизоляции, который можно увидеть на сервисе “Яндекс. Карты”.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 07.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 10 апреля – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи, 10 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский, 10 апреля – небольшая облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск, 10 апреля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Королев, 10 апреля – ясно, до 13 °C | Подольск, 10 апреля – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир, 10 апреля – ясно, до 15 °C |