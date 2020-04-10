Представители регионального правительства Воронежской области сообщили о том, что COVID-19 был обнаружен еще у 4-х местных жителей, трое из которых являются членами одной семьи.

Отмечается, что одним из инфицированных является 52-летний мужчина, ранее беседовавший со своей зараженной дочкой. Оставшиеся трое больных тоже являются родственниками: десятилетний школьник, контактировавший с заболевшей мамой, ее 36-летняя сестра и 58-летняя мать. Все они сейчас получают необходимую медпомощь в больнице.

Всего в регионе коронавирус обнаружен у 37 пациентов, причем 9 из них уже выписаны из медицинских учреждений. В России зафиксировано 10 131 случай заражения. 76 пациентов скончались, а 698 – выздоровели.