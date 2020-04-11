В Воронежской области за нарушение домашнего карантина была оштрафована прилетевшая из Украины женщина.

Как сообщается, она вернулась 26 марта, и, согласно мерам предосторожности, должна была две недели находиться на домашнем карантине. Ей было запрещено покидать дом даже для посещения магазина с продуктами, или выбрасывать мусор. Однако соблюдать карантин женщина не стала, и до 2 апреля она ходила на работу и общалась с коллегами, а также со своими соседями.

8 апреля в отношении женщины состоялся суд. Украинка была признана виновной в административном нарушении ввиду того, что её действия созвали угрозу распространения коронавирусной инфекции. Её проговорили к штрафу в размере 500 рублей. В настоящее время постановление в силу не вступило.