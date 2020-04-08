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В Саратовской области на территории частного дома были обнаружены человеческие останки.

Страшная находка была совершена в Вольске 7 апреля на улице Коммунарной. Согласно предварительной информации, новые владельцы частного дома выравнивали территорию своего участка. На глубине около полуметра они неожиданно нашли человеческие кости.

Хозяева дома тут же обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место инцидента следователи осмотрели место обнаружения останков и организовали проверку вместе с судмедэкспертами.

Обнаруженный скелет был отправлен на экспертизу, ведётся установление причин смерти человека и давность произошедшего. Также ведётся поиск по базе лиц, пропавших без вести.

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