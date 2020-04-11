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Оперштаб Волгоградской области поделился подробностями о пяти новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей региона.

Согласно имеющейся информации, заболевшими являются три мужчины и две женщины. Обнаружены они были в Иловлинском районе – два пациента, и по одному заражённому в Клетском, Старополтавском районах и в Михайловке.

Как сообщается, четверо из них вернулись из Москвы. Пятая пациентка успела заразиться от одного из этих мужчин, являющегося её супругом.

В настоящее время все выявленные новые пациенты были госпитализированы в боксы, они проходятся лабораторное обследование. Устанавливает круг лиц, входивших с ними в контакт.

Таким образом, в Волгоградской области всего 33 пациента с коронавирусом.

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