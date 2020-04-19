В Великом Новгороде сотрудники правоохранительных органов будут встречать людей у входа в церковь.

Как сообщается, они будут напоминать о необходимости соблюдать социальную дистанцию на площадке перед входом и в самой церкви. При этом подчёркивается, что никого из посетителей полицейские штрафовать не будут – они не имеют на это права. Однако они будут пытаться уговорить верующих проявлять осторожность.

Отмечается, что большой толпы посетителей не ожидается, так как опасность заразиться коронавирусной инфекцией могла повлиять на многих людей. Но также правоохранительные органы надеются, что верующие проявят сознательность и не пойдут на Всенощную. Кроме того, будут организованы онлайн-трансляции Пасхальной службы, и её можно будет увидеть в прямом эфире.

Вход на кладбище, при этом, согласно постановлению, закрыт, и полицейские будут следить за выполнением указа.