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Правоохранительные органы Тулы вчера, 8 апреля, получили сообщение о том, что из дома, расположенного на Красноармейском проспекте, неизвестные похитили мужчину.

Позвонивший рассказал о том, что несколько человек схватили местного жителя и посадили его в черную иномарку. На место инцидента была отправлена оперативно-следственная группа. Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемые перемещаются на машине Hyundai Genesis, на которой установлены московские регистрационные знаки.

Всем патрулям в Тульской области дали ориентировки на нужное транспортное средство и сидящих в них людях. Поиски похищенного мужчины продолжаются. Полицейские также пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

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