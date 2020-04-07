В Ленинградской области на балконе одного из жилых домов был обнаружен труп мужчины.

Инцидент произошёл в Тосно на шоссе Барыбина. Местные жители, беспокоившиеся за своего соседа, который закрылся в квартире на 4-м этаже и три дня не выходил на связь, обратились к спасателям. Те, в свою очередь, сообщили о произошедшем в правоохранительные органы и в их присутствии проникли в квартиру через балкон.

Труп мужчины был найден на балконе. Причина его смерти в настоящее время неизвестна, её устанавливают специалисты. По факту происшествия организована проверка, в которой выясняются обстоятельства инцидента. Проживал ли мужчина с кем-то, а также его возраст, не уточняется.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.