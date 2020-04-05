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После получения положительного результата на коронавирусную инфекцию у одного из рабочих в Тихвинском районе в общежитии изолировали 121 человека.

В местных СМИ сообщают о том, что зараженного коронавирусом рабочего отправили в больницу. Его коллег было решено посадить на 14-дневный карантин. Доставкой продуктов питания и других необходимых вещей займется компания, нанявшая данных специалистов.

Всего на территории района зафиксировано 4 случая заражения COVID-19. Еще 94 местных жителя находятся под наблюдением врачей. В России сейчас коронавирусом заражены 4,3 тысячи человек.

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