В Тамбовской области, согласно информации на утро 6 апреля, официально зарегистрировано 15 пациентов с коронавирусом.

Из них 8 человек были выявлены за прошедшие сутки. Трое человек, как отмечается, выздоровели и были выписаны. Остальные 12 пациентов проходят лечение в инфекционной больнице. Кроме того, 475 человек, прибывших из-за границы, находятся на самоизоляции.

Всего под наблюдением специалистов находилось 1 168 человек, 666 из них уже были сняты с наблюдения, из них 20 пациентов выписаны из больницы.

Также сообщается, что в больницу были госпитализированы ещё 27 человек с поставленным диагнозом острого респираторного заболевания. 15 из них ожидают результатов теста на коронавирус.