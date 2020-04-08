читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В городе Тамбов из окна восьмого этажа многоквартирного здания, расположенного на улице Рылеева, выпала семнадцатилетняя девушка.

Согласно предварительной информации, тело школьницы было обнаружено случайными прохожими возле десятиэтажного дома. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов опрашивают родственников погибшей и жильцов многоэтажки.

Отмечается, что девушка училась в лицее № 14 в одиннадцатом классе. В управлении СКР по Тамбовской области начали проведение комплексной проверки по факту случившегося. Сейчас следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Иванове вора оштрафуют за нарушение карантина

Вора, укравшего товары из магазина в Иванове, находящегося на улице Ташкентская, оштрафовали… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Власти Уфы опровергли информацию о подготовке 1000 мест на кладбище для жертв коронавируса

Мэрия столицы Башкортостана решила опровергнуть сведения о том, что в местном кладбище… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Оренбурге городская больница №1 возобновит госпитализацию

Городское медицинское учреждение №1, расположение в Оренбурге, в ближайшее время снова начнет… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 8 апреля – ясно, до 9 °C | город Мытищи, 8 апреля – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский, 8 апреля – пасмурно, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 8 апреля – пасмурно, до -2 °C | Королев, 8 апреля – ясно, до 9 °C | Подольск, 8 апреля – пасмурно, до 9 °C | Армавир, 8 апреля – ясно, до 11 °C |