В городе Тамбов из окна восьмого этажа многоквартирного здания, расположенного на улице Рылеева, выпала семнадцатилетняя девушка.

Согласно предварительной информации, тело школьницы было обнаружено случайными прохожими возле десятиэтажного дома. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов опрашивают родственников погибшей и жильцов многоэтажки.

Отмечается, что девушка училась в лицее № 14 в одиннадцатом классе. В управлении СКР по Тамбовской области начали проведение комплексной проверки по факту случившегося. Сейчас следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.