Корпус морской пехоты США в ближайшие десять лет должен пройти радикальное переформирование.

При этом глобальная их цель не является секретом – как сообщается, к 2030 году корпус должен быть готов для вероятного вооруженного столкновения с Китаем или Россией и отвечать требованиям нацбезопасности США. Соответствующий документ был опубликован 26 марта. Одним из инициаторов идеи является комендант КМП США генерал Дэвид Бергер.

Как сообщается, Китай в том, что касается военных возможностей, представляет самую большую угрозу, и если бы США бездействовала, то они оказались бы уже позади. По словам Бергера, США должны, в том числе, для повышения качества морской пехоты уменьшить размер Корпуса, переформировать организационную структуру и набор вооружений. Кроме того, требуется ввести новые тактики и обучающие методы.

Отмечается, что предложенные перемены некоторые восприняли негативно, посчитав их чрезмерно радикальными.