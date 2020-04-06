читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Корпус морской пехоты США в ближайшие десять лет должен пройти радикальное переформирование.

При этом глобальная их цель не является секретом – как сообщается, к 2030 году корпус должен быть готов для вероятного вооруженного столкновения с Китаем или Россией и отвечать требованиям нацбезопасности США. Соответствующий документ был опубликован 26 марта. Одним из инициаторов идеи является комендант КМП США генерал Дэвид Бергер.

Как сообщается, Китай в том, что касается военных возможностей, представляет самую большую угрозу, и если бы США бездействовала, то они оказались бы уже позади. По словам Бергера, США должны, в том числе, для повышения качества морской пехоты уменьшить размер Корпуса, переформировать организационную структуру и набор вооружений. Кроме того, требуется ввести новые тактики и обучающие методы.

Отмечается, что предложенные перемены некоторые восприняли негативно, посчитав их чрезмерно радикальными.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Подмосковье автомобиль ДПС врезался в Rolls-Royce стоимостью 33 миллиона рублей

В Подмосковье на трассе “Северный обход Одинцова” произошло ДТП с участием автомобиля… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 04.04.2020
  • читать 1 минуту

У Полины Гагариной могут начаться неприятности из-за “слива” финалистов “Голос. Дети”

У певицы Полины Гагариной, являющейся также наставницей на шоу “Голос. Дети”, могут… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 05.04.2020
  • читать 1 минуту

Эксперт рассказал о ключевых последствиях коронавируса в экономике

Ведущий экономист Всемирного экономического форума Роберто Кротти рассказал об основных последствиях из-за… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 04.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 6 апреля – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи, 6 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский, 6 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 6 апреля – пасмурно, до 1 °C | Королев, 6 апреля – ясно, до 7 °C | Подольск, 6 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Армавир, 6 апреля – ясно, до 9 °C |