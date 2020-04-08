Издание Reuters, изучив сведения из штатов Луизиана, Иллинойс, и Мичиган, сообщило о том, что афроамериканцы более подвержены смерти из-за коронавирусной инфекции.

Согласно опубликованной информации, в штате Луизиана более 70% умерших из-за коронавируса являются чернокожими американцами. При этом отмечается, что в штате всего лишь 33% афроамериканцев.

Предполагается, что одной из причин подобной статистики является то, что медицинская помощь для афроамериканцев менее доступна. Также они чаще имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, а также диабет.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп ранее уже заявлял о большей смертности среди чернокожих американцев. Он пообещал оказать им дополнительную помощь, правда, в чём именно она будет заключаться, не уточнил.