В Ленинградской области в среду, 15 апреля, станет немного теплее, однако сохранится облачная погода.

Как сообщаются синоптики, в ночь на среду температура воздуха опустится ниже нуля градусов до -1, местами до -4, весьма вероятны заморозки. Днём будет потеплее – от +2 до +7 градусов Цельсия, при этом в большинстве мест региона весьма вероятно выпадение осадков в виде мокрого снега и снега с дождём. В связи с этим на дорогах ожидается гололедица, автомобилистам стоит проявлять особое внимание.

Направление ветра в среду не изменится – ветер по-прежнему будет дуть с запада и юго-запада, при этом его порывы будут способны достигать от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на текущем уровне.