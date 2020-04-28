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В Смоленске несовершеннолетняя девочка стала жертвой насильника.

Инцидент произошёл 15 апреля в общежитии Заднепровского района, где жили и девочка, и насильник. Как сообщается, злоумышленник, применяя силу, затащил свою соседку, 13-летнюю девочку, в свою комнату, где и совершил в её отношении насильственные действия сексуального характера.

Девочке удалось вырваться и убежать к родителям. Они и вызвали правоохранительные органы, которые тут же задержали насильника по месту жительства. В настоящее время педофил находился в СИЗО, в отношении его возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

По факту инцидента ведётся расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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