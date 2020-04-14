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На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 “Abrams” США с российским Т-14 на платформе “Армата”, а также “Черной пантерой” из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.

Сравнение проводится по параметру стабилизации во время стрельбы. В качестве демонстрации на кадрах была проведена линия, показывающая, как далеко отклоняется ствол в момент выстрела. Наилучший результат, как сообщается, продемонстрировал американский танк.

Однако в Сети выводы раскритиковали, отметив, что в сравнении не было представлено информации о характеристиках танков, в том числе такой важной, как масса самого танка и применяемого во время стрельбы боеприпаса. Как было сообщено, сравненик “Абрамса” с “Арматой” некорректно ввиду разницы масс – “американец” весит более 62 тонн, а российский танк – менее 50 тонн. Кроме того, у “Абрамса” калибр орудия 120 мм, а у “Арматы” – 125 мм.

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