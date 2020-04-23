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В Серпухове водитель автомобиля врезался в находившегося на дороге лося и получил тяжёлые травмы. Также травмировался его пассажир.

Как сообщается, инцидент произошёл на трассе Протвино – Оболенск 22 апреля после восьми часов вечера. На проезжую часть из леса выскочил лось, в которого врезался автомобиль Ford. Уклониться водителю не удалось.

В итоге от столкновения с автомобилем лось погиб, а сама машина съехала с дороги и врезалась в дерево. 22-летний водитель, являющийся жителем Протвино, был тяжело травмирован и впал в кому. Его эвакуировали вертолётом с места инцидента и доставили в больницу Красногорска. Также вертолёт в больницу был доставлен 53-летний мужчина-пассажир. Им оказывают полный комплекс интенсивной терапии и ведут мониторинг функций.

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