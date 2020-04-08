Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Серпухове будет изменено расписание работы общественного транспорта.

Как сообщает Серпуховское автопредприятие, автобусы начинают работать по новому расписанию уже с 9 апреля и до окончания объявленных нерабочих дней. Уточняется, что транспортное сообщение будет сокращено по всем маршрутам у всех перевозчиков.

Так, на настоящий момент, на территории округа Серпухов работают 8 перевозчиков. Семеро из них сокращают свою работу более, чем наполовину – примерно на 60%. Ещё один и вовсе приостанавливает свою деятельность по маршрутам №9 и №104 до 13 апреля.

В скором времени перевозчики ознакомят пассажиров с актуальным расписанием. Также оно будет находиться в салонах транспортных средств и на остановках.