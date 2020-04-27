В Серпухове пьяная женщина ранила своего любовника ножом в грудь.

Инцидент произошёл вечером 24 апреля на улице Советской. 33-летний мужчина и 35-летняя женщина проводили время за совместным распитием алкогольных напитков, и между ними начался конфликт по неуказанной причине. В ходе ссоры женщина схватила нож и нанесла удар мужчине в грудь.

В “скорую помощь” пострадавший позвонил сам. Медики доставили его в больницу, диагностировав у него колото-резаную рану груди. Также врачи сообщили об инциденте в правоохранительные органы.

Подозреваемая в скором времени была задержана, в настоящее время она находится под подпиской о невыезде. В её отношении заведено уголовное дело по статье “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”.